Эксперты: Инфляция в Украине начнется осенью

По словам руководителя аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» Александра Вальчишена, спрос на продукцию ключевых экспортно-ориентированных отраслей Украины продолжает падать, внутренний спрос также остается слабым. «Статистика занятости населения говорит о том, что количество занятых в экономике Украины до сих пор не вернулось до уровня докризисных 2007-2008 годов, и если учитывать информацию по всем секторам экономики, продолжает сокращаться. Таким образом, в Украине низкие показатели инфляции являются не подтверждением перехода на новую экономику, а свидетельством плачевного состояния экономики», - говорит эксперт.

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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прогнозирует небольшую дефляцию в июле и августе, а в сентябре - значительный рост цен. «Во-первых, скорее всего, за счет финансовых векселей увеличится количество свободных денег в обращении у бизнеса, а это будет сигналом к росту производства и росту заработной платы. Во-вторых, традиционно в конце года делается эмиссия гривни и максимально погашаются долги по бюджету, в том числе и местным бюджетам. Все это и будет стимулировать инфляцию в конце года», - полагает эксперт.

По прогнозам аналитиков "Первого украинского международного банка", приведенным в аналитическом обзоре, переданном УНИАН, потребительская инфляция в 2013 году составит 0,9%, а цены производителей промпродукции вырастут на 7,5%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне 2013 года по сравнению с маем составила 0%, в годовом выражении (против июня 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,1%, с начала 2013 года (июнь 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%, при этом снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.