Курс доллара к большинству мировых валют достиг трехлетнего максимума

Так, к концу торгов доллар подорожал к евро до 1,2832 доллара с 1,2914 доллара днем ранее. К японской валюте курс доллара вырос до 101,19 иены за доллар с 100,03 иены в конце предыдущих торгов. К корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США курс доллара подскочил до 84,45 пункта с 83,29 пункта в четверг. Курс доллара оказался на самом высоком уровне с июля 2010 года, передает ПРАЙМ.

Напомним, 5 июля Министерство труда США сообщило о росте числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в июне на 195 тысяч, хотя ожидался рост лишь на 165 тысяч. При этом безработица осталась на майском уровне (7,6%) при прогнозе снижения до 7,5%. Ситуация на рынке труда является одним из основных факторов, способных повлиять на решение Федрезерва относительно будущего программы QEIII.

По мнению аналитиков, данные по числу рабочих мест однозначно оказались сильными и, безусловно, стали хорошим поводом для роста курса доллара. Что касается ФРС, которая, вероятно, планирует начать сокращать объем выкупа активов с рынка после сентябрьской встречи, опубликованные данные лишь укрепили намерения регулятора.

Поддержала спрос на американскую валюту по отношению к евро также статистика по объему промышленных заказов в Германии, который в мае сократился в месячном выражении на 1,3% по сравнению с апрелем и на 2% - в годовом. Аналитики, напротив, прогнозировали рост показателя.