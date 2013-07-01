На всех пляжах Одессы запретили купаться

В Одессе на всех пляжах с 1 июля запрещено купаться из-за несоответствия воды нормам.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации Одесского городского совета.

Согласно сообщению, городское управление санитарно-эпидемиологической службы Одессы рекомендует одесситам и гостям города ограничить морское водопользование на всех пляжах.

«Временный запрет связан с тем, что по результатам анализов пробы воды, взятые на данных пляжах, не соответствуют нормам. Причина – обильные дожди, прошедшие накануне», - сообщили в управлении.

Во вторник на всех одесских пляжах будут взяты повторные пробы морской воды. Сотрудники городского управления санитарно-эпидемиологической службы 4-5 июля сообщат результаты повторных анализов и в зависимости от них примут решение: отменять запрет на водопользование или продлевать его.

Как передает корреспондент УНИАН, ливень в Одессе продолжается вторые сутки, прекращаясь лишь на непродолжительное время. Из-за обильных осадков, с которыми не справляется ливневая канализация, в некоторых районах города наблюдаются значительные автомобильные заторы.

Как сообщили УНИАН в управлении информации мэрии, ночью из-за сильного порывистого ветра, которым сопровождается дождь, только в Приморском районе повалено около 30 деревьев.

Как сообщал УНИАН, на балансе управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета 35 искусственных пляжей, разделенных на 71 участок. Общая протяженность береговой линии Одесса - 20 километров 540 метров, из них на 13,5 километрах установлены противооползневые сооружения.

С 8 по 13 июня в Одессе было запрещено водопользование в связи с проливным дождем, прошедшим 7 июня.