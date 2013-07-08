Если Украине придется делать выбор, то она выберет интеграцию в ЕС – эксперты

Такое мнение высказали украинские эксперты в ходе экспертного опроса «Оценка политической ситуации в контексте проведения переговоров между Украиной и ЕС относительно подписания Соглашения об Ассоциации», проведенного 01-05 июля 2013 года Агентством стратегических коммуникаций Res Publica.

Как показали результаты исследования, 53,3% опрошенных уверены, что в случае выбора Украина остановится на интеграции в ЕС. 43,4% считают, что Украина будет балансировать между двумя вариантами. А 3,3% респондентов прогнозируют, что Украина откажется от обоих вариантов. Выбор в пользу интеграции в Таможенный Союз не поддержал ни один из экспертов (0,0%).

При этом, подавляющее большинство опрошенных экспертов (76,7%) считает, что Европейский Союз продолжает оставаться интеграционным приоритетом для Украины. 10,0% в качестве такого приоритета назвали Таможенный Союз. Только 3,3% опрошенных назвали одинаково важными для Украины и Европейский Союз, и Таможенный Союз. Кроме того, 10,0% респондентов поддержали другие варианты интеграции.