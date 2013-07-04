В Украине опубликовали руководство по ЗСТ с Евросоюзом

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, брошюра основывается на реальных разделах соответствующих частей Соглашения об ассоциации.

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В ней доступно разъясняется содержание этих разделов, а также значение разных терминов (например, «правило места происхождения»). Брошюра нацелена на то, чтобы дать читателям надлежащее понимание содержания Соглашения об ассоциации и предоставить фактическую и понятную информацию о результатах переговоров между Евросоюзом и Украиной относительно будущей углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Это соглашение предоставляет эффективные инструменты и возможности для Украины модернизировать свою экономику и углубить торговые отношения с ЕС, который является одним из ключевых торговых партнеров Украины.

Главной целевой группой публикации является украинский бизнес и украинские предприниматели, а также журналисты, исследователи, политики и представители органов государственной власти, отмечается в сообщении.