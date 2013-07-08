Сегодня должны возобновить печать загранпаспортов
10:19, 08 июля 2013Общество
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Сегодня будет заключен новый контракт с государственным предприятием "Полиграфкомбинат "Украина" на производство бланков загранпаспортов гражданин Украины.
Печать паспортов обещают нормализовать
Отныне начнется и отгрузка бланков паспортов в обычном режиме, передает ТСН со ссылкой на Государственную миграционную службу.
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"Цена бланка будет составлять 82,2 грн... Как только мы подпишем договор, они сразу будут печатать паспорта. Мощность комбината составляет до 25 тыс. экземпляров в сутки", – отметил председатель ГМС Николай Ковальчук.
Напомним, задержки с выдачей загранпаспортов прогнозировали до 8 июля, причиной называли смену производителя бланков.
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