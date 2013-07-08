В России задержали дельцов, выведших «в тень» более 36 миллиардов

Полицейские пресекли деятельность группировки, выведшей в теневой оборот более 36 миллиардов рублей с использованием подконтрольных ей банков и свыше 100 фирм, сообщило РИА Новости МВД РФ в понедельник.

"На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 миллиарда рублей, финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц", - уточнило ведомство.

По информации полиции, за время своей "работы" в течение пяти лет злоумышленники вывели в тень свыше 36 миллиардов рублей. Всего в группировке участвовали свыше 400 человек, задержаны семь руководителей ОПГ.

Известно, что руководил ОПГ 42-летний уроженец Мытищ. В отношении задержанных возбуждены дела о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Им грозит до 20 лет колонии.

Услуги злоумышленников обходились желавшим вывести средства за рубеж в 2% от суммы сделки.