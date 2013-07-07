На акцию во Врадиевке сошлось менее 20 человек - большинство приезжие (фото)

Как сообщает Сектор связей с общественностью Управления МВД Украины в Николаевской области, сегодня в смт. Врадиевка проведена акция, в которой приняли участие почти 20 граждан, подавляющее большинство которых «жители соседних регионов».

Участники подошли к входной двери райотдела милиции и вручили исполняющему обязанности начальника райотдела письмо-требование. После этого они пошли по направлению к городу Первомайск.

Охрану общественного порядка обеспечивали два сотрудника милиции. Нарушений общественного порядка не зафиксировано.

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Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы партии «УДАР Виталия Кличко», сегодня жители Врадиевки отправились пешим ходом в Киев, где намерены требовать освобождения Виталия Захарченко от должности министра внутренних дел Украины.

Ранее координатор гражданского движения "Общее дело" Александр Данилюк в Facebook написал, что сегодня из Врадиевки в Киева пешком отправится часть протестующих «с требованиями увольнения министра МВД Захарченко и переаттестации общественными комиссиями всех работников милиции».

По данным Данилюка, участники акции протеста планируют 18 июля в Киеве на Майдане Незалежности начать бессрочную акцию протеста.

Справка УНИАН. 29-летнюю жительницу Врадиевки 27 июня нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко.

1 и 2 июля во Врадиевке состоялись массовые акции граждан, которые требовали задержать капитана Врадиевского райотдела милиции Евгения Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая женщина.

Вечером 2 июля прокуратура Николаевской области задержала Дрыжака. 3 июля Центральный районный суд Николаева избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 августа.

За сокрытие обстоятельств происшествия задержан уже уволенный по приказу министра начальник Врадиевского РОВД Виталий Синицкий, который помогал одному из преступников создавать алиби.

5 июля суд принял решение арестовать на 60 суток заместителя начальника Врадиевского РОВД Михаила Кудринского, задержанного в рамках расследования дела о "врадиевских насильниках" по подозрению в сокрытии материалов.

В отношении задержанного было открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия либо болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями).