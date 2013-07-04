Хомутынник рассказал, кому готовить деньги для уплаты налога на недвижимость

Об этом сказал в интервью агентству УНИАН председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник.

Он отметил, что в принятом сегодня законе о внесении изменений в ст. 265 Налогового кодекса Украины об объектах жилищной недвижимости предусмотрено, что может быть две или несколько квартир и на них не будет платиться налог на недвижимость, если их площадь не превышает предусмотренные 120 кв. м. По его словам, также не будет платиться налог на 2 или несколько домов, если их жилая площадь не будет превышать 250 кв. м.

Он отметил, что эта норма была довольно дискуссионной, поскольку в настоящее время в действующем законодательстве предусматривалось, что за вторую квартиру или второй дом уже нужно было платить налог на недвижимость, даже если две квартиры не имели метраж в 120 кв. м.