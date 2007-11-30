Мельниченко уехал в Америку торопить экспертов

Генеральная прокуратура Украины перенесла сроки проведения следственных действий в бывшем кабинете экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ из-за отсутствия международных экспертов.

Об этом УНИАН сообщил адвокат экс-майора Государственной службы охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Павел СЫЧЕВ.

Адвокат подтвердил, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО собирался принять участие в этих следственных действиях, и с Генеральной прокуратурой Украины все было согласовано.

«Вместе с тем, МЕЛЬНИЧЕНКО настаивает, что следственные действия должны происходить в соответствии с рекомендациями ПАСЕ от 3 мая 2007 года, где отмечено, что обстоятельства записи должны быть воспроизведены в настоящей среде КУЧМЫ с участием тех лиц, чьи голоса были записаны. К проведении данных следственных действий должны быть привлечены как украинские, так и международные эксперты», - отметил П.СЫЧЕВ.

Адвокат также напомнил, что 22 июня 2007 года в кабинете №201 на Банковой (в Секретариате Президента - УНИАН) был проведен первый этап следственных действий по воссозданию обстановки записи, который полностью подтвердил показания Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, а именно то, что он действовал так, как об этом давал показания.

«В ожидаемом очередном этапе следственных действий должны были принимать участие специалисты в области фоноскопии. Планировалось, что совместно с украинскими работали бы авторитетные иностранные специалисты. Речь шла о том, чтобы идентифицировать голоса, которые есть на записях, сделанных в кабинете Л.КУЧМЫ Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, с голосами конкретных лиц», - объяснил П.СЫЧЕВ.

«МЕЛЬНИЧЕНКО настаивает на том, чтобы в следственных действиях при воссоздании обстановки и обстоятельств записи разговоров принимали участие экс-президент Леонид КУЧМА, глава его администрации Владимир ЛИТВИН, бывший председатель СБУ Леонид ДЕРКАЧ и другие лица, которые проходят по делу Гонгадзе в разном статусе и голоса которых в воспроизведенной тогдашней обстановке необходимы», - уточнил адвокат.

По словам П.СЫЧЕВА, на данное время Н.МЕЛЬНИЧЕНКО отбыл в США с надеждой, что сможет ускорить приезд международных экспертов в Украину.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО 27 ноября заявил, что Генпрокуратура надеялась 1-2 декабря провести в Секретариате Президента второй следственный эксперимент по уголовному делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

22 июня текущего года представители Генеральной прокуратуры провели в кабинете главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ первый следственный эксперимент в рамках расследования уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Именно этот кабинет раньше занимал экс-президент Л.КУЧМА. Во время эксперимента в кабинете был воссоздан прежний интерьер.

Во время эксперимента, кроме следователей, в помещении Секретариата Президента присутствовал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.