Алиби капитана Дрыжака проверят к четвергу - прокуратура

Об этом заявил в эфире 5 канала заместитель прокурора Николаевской области Дмитрий Ефименко.

«Я лично общался с экспертами, они ответили, что им нужно дополнительное время, поскольку там много видео и много материалов для исследования. Пообещали, что в четверг будет письменный результат, вывод этой экспертизы», - заявил Ефименко.

Напомним, после резонансного преступления в Николаевской области (изнасилование и жестокое избиение 29-летней женщины) из трех подозреваемых, на которых указала пострадавшая, были задержаны только двое из них. Третий - капитан милиции Евгений Дрыжак - якобы имел алиби, поскольку во время совершения преступления находился на дежурстве в райотделе милиции, что было зафиксировано на камерах наблюдения.