Алиби капитана Дрыжака проверят к четвергу - прокуратура

13:54, 03 июля 2013
Общество
2247

Результаты экспертизы видеозаписей камер наблюдения с Врадиевского райотдела милиции, должны доказать или опровергнуть алиби капитана милиции Евгения Дрыжака, должны быть готовы в четверг, 4 июля.

Райотдел милиции во Врадиевке

Об этом заявил в эфире 5 канала заместитель прокурора Николаевской области Дмитрий Ефименко.

«Я лично общался с экспертами, они ответили, что им нужно дополнительное время, поскольку там много видео и много материалов для исследования. Пообещали, что в четверг будет письменный результат, вывод этой экспертизы», - заявил Ефименко.

Напомним, после резонансного преступления в Николаевской области (изнасилование и жестокое избиение 29-летней женщины) из трех подозреваемых, на которых указала пострадавшая, были задержаны только двое из них. Третий - капитан милиции Евгений Дрыжак - якобы имел алиби, поскольку во время совершения преступления находился на дежурстве в райотделе милиции, что было зафиксировано на камерах наблюдения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter