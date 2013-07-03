Французы построят в Украине мощную ветроэлектростанцию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, строительство будет осуществляться в районе села Нововасильевка.

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По данным пресс-службы, уже почти год специалисты компании проводят научные исследования силы ветра в Приазовском районе вблизи с. Нововасильевка.

Согласно результатам исследований, сила ветра на данной территории на высоте 150 м достигает 6,5 - 7 м/с, причем годовые и суточные колебания ветра очень незначительны. Представитель компании в Запорожской области - ОАО “ВЭС Нововасильевка” - заниматься оформлением земельного участка и разрешительных документов.

В пресс-службе также отметили, что по информации, озвученной 3 июля на совещании в ЗОГА директором по развитию компании CNR Матье Ван Хесбруком, после введения в эксплуатацию новая ветроэлектростанция сможет обеспечивать электроэнергией более 30 тысяч абонентов.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года в Приазовском районе Запорожской области компания «Винд Пауэр» (дочерняя структура «ДТЭК») ввела в эксплуатацию первую очередь Ботиевской ВЭС, мощностью 90 МВт. Ещё 110 МВт мощности Ботиевской ВЭС будут запущены до 2014 года. После выхода на проектную мощность в 200 МВт, Ботиевская ВЭС будет ежегодно генерировать в среднем 686 ГВт-ч электроэнергии.

Справка УНИАН. CNR - второй по величине французский производитель электроэнергии и одно из основных предприятий на энергетическом рынке Европы. Компания специализируется на производстве энергии, развития судоходства и ирригации (подвод воды на поля). Проекты CNR успешно работают во Франции, Швейцарии, России, Уругвае, Лаосе, Албании, Парагвае, Бразилии, Боливии, Камбодже и других странах мира.