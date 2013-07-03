Ставицкий: реверсные маршруты на 100% диверсифицируют поставки газа

Потенциальный объем газа, который может быть поставлен в Украину из Европы по реверсным маршрутам, составляет 30 млрд кубометров в год, однако при этом он не обуславливает возможности полного отказа от импорта российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Если сложить все реверсные маршруты, над которыми мы работаем, это будет больше 30 млрд кубических метров в год, что даст возможность на 100% диверсифицировать поставки газа, - сказал Ставицкий. - Однако мы не сможем полностью отказаться от закупок российского газа, так как российская сторона является для нас стратегическим партнером».

При этом он отметил, что наличие реверсных маршрутов позволит Украины выйти «на справедливую цену на газ».

Как сообщал УНИАН, Украина разрабатывает реверсные маршруты поставки газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии.

Впервые закупки газа в странах Евросоюза были осуществлены в ноябре 2012 года. 15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

На данный момент правительство рассчитывает заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

Согласно принятому Кабинетом министров Украины прогнозному балансу поступления и распределения природного газа на 2013 год объем импорта газа составляет 27,3 млрд куб. м, в том числе по реверсной схеме - от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Цена российского газа, поставляемого в Украину по контракту с российским газовым монополистом «Газпром» от 2009 года, с учетом скидки, зафиксированной в российско-украинских межправительственных соглашениях, в третьем квартале 2013 года ожидается на уровне 400 долл. за тысячу кубометров.

Цена газа, закупаемого в Европе по реверсной схеме, колеблется в пределах 340-370 долл. за тысячу кубометров.