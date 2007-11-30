Водитель, насмерть сбивший пешохода с 5-месячным ребенком, остался под стражей

Прокуратурой Сумской области направлено в суд уголовное дело в отношении водителя, который в сентябре этого года, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, наехал на пешехода и детскую коляску с пятимесячным ребенком.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате полученных телесных повреждений пешеход и ребенок погибли. За совершение отмеченного преступления Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.