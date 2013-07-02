Янукович взял под контроль расследование изнасилования во Врадиевке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Янукович поручил генеральному прокурору Виктору Пшонке провести совещание с руководством СБУ и МВД для изучения всех фактов участия сотрудников правоохранительных структур в противоправных действиях для предоставления надлежащей оценки, определения дальнейшего реагирования и разработки мер пресечения на будущее.

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Руководители СБУ и МВД, по поручению Президента, должны в ближайшее время провести коллегии по выявлению фактов и предотвращению правонарушений.

Результатом проведенных коллегий должен стать четкий план по приведению действий персонального состава правоохранительных служб в соответствии с требованиями действующего законодательства.