В трех областях Украины из-за ненастья обесточено 57 населенных пунктов
09:02, 01 июля 2013Общество
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Сегодня ночью вследствие дождя и порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач и произошло обесточивание 57 населенных пунктов в трех областях Украины.
Обесточены 57 населенных пунктов
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области обесточено 36 населенных пунктов, в Николаевской – 15, в Херсонской – 6.
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К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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