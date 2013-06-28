Подводная лодка "Запорожье" перешла на новое место

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь командования украинских ВМС капитан 1 ранга Олег Чубук, командующий ВМС Украины вице-адмирал Юрий Ильин посетил "13-й судоремонтный завод Министерства обороны России", где длительное время ремонтировался корабль, за несколько минут до выхода «Запоріжжя» в Стрелецкую бухту.

Обращаясь к руководству завода и представителям промышленности, Ильин сердчно поблагодарил всех за сотрудничество, проведенную большую работу по восстановлению технической готовности корабля.

«Почти треть своей жизни лодка провела у стен вашего завода. Надеюсь, предприятие стало для лодки родным, так же и для вас «Запоріжжя» не было чужим. Благодаря совместным с промышленностью усилиям в Украине сохранены подводные силы. И я вам за это очень благодарен», - отметил командующий украинскими ВМС.

По словам Ильина, командование флота намерено в дальнейшем содержать лодку в боевом составе, осуществлять доковые ремонты корабля. То есть, как прибавил командующий, корабль будет жить нормальной жизнью подводной лодки.

Командующий ВМС сообщил журналистам, что лодка покидает завод, в котором пробыла почти 11 лет, в связи с завершением ремонтных работ и работы приемной комиссии, которая была создана приказом Министра обороны Украины.

«Все заключенные по ремонту подводной лодки контракты выполнены. Успешно проведены ходовые испытания «Запоріжжя», приемной комиссией подписан соответствующий акт, поэтому пришло время кораблю выходить из завода», - сказал Ильин.

«На данный момент лодка завершает сдачу курсового задания ПЧ-1. После этого экипаж будет заниматься плановой боевой подготовкой, корабль будет выходить в море. Мы планируем, что «Запоріжжя» примет участие в сбор-походе разнородных сил под руководством начальника центра морских операций. Кроме того, «Запоріжжя» в числе других кораблей в конце июля будет принимать участие в демонстрации боевых возможностей флота во время празднования в Севастополе Дня флота Украины», - отметил вице-адмирал Ильин.

Как сообщил Чубук, ВПЛ «Запоріжжя» сегодня же успешно совершила переход и ошвартовалась на подготовленном для неё временном месте в Стрелецкой бухте.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году ВПЛ «Запоріжжя» около 10 раз выходила в море, успешно совершила пробное погружение и погружение на перископную глубину. В июле 2012 года украинская лодка во время празднования Дня флота Украины и Дня ВМФ Российской Федерации совершила совместное с кораблем ЧФ РФ прохождение в кильватерном строю.