За нападение на журналистов Шустер-Студии задержаны трое

Об этом сообщили в прокуратуре области.

"Трое неизвестных граждан, спровоцировав конфликт, пытались повредить видеокамеру и отобрали у журналиста удостоверение. В настоящее время злоумышленники находятся в райотделе милиции. Продолжаются первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Как сообщает Украинская правда, на съемочную группу "Савик Шустер Студии" напали в центре Львова 26 июня.

Согласно информации, нападавшие разбили камеру, "выкручивали руки журналистке и забрали удостоверение".