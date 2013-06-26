За нападение на журналистов Шустер-Студии задержаны трое
23:40, 26 июня 2013Общество
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Галицкий райотдел милиции Львова зарегистрировал уголовное производство по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов "Савик Шустер Студии".
Об этом сообщили в прокуратуре области.
"Трое неизвестных граждан, спровоцировав конфликт, пытались повредить видеокамеру и отобрали у журналиста удостоверение. В настоящее время злоумышленники находятся в райотделе милиции. Продолжаются первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.
Как сообщает Украинская правда, на съемочную группу "Савик Шустер Студии" напали в центре Львова 26 июня.
Согласно информации, нападавшие разбили камеру, "выкручивали руки журналистке и забрали удостоверение".
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