В Украине возросло производство детского питания

При этом поставки детских смесей за границу выросли на 25%, до 336 тонн, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Благодаря тем условиям, которые создало государство, производство детского питания в Украине постоянно развивается. На сегодняшний день производители стали более заинтересованными в модернизации мощностей и открытии новых объектов. Соответственно, расширяется ассортимент детского питания, наращиваются объемы его производства. За 4 месяца производство детского питания достигло почти 11 тыс. тонн, то есть выросло на 36%, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.», – цитирует Присяжнюка РБК-Украина.

Так, в Украине существенно увеличилось производство жидкого детского питания на молочной основе – на 39%, и детских соков – на 27%. А наряду с ростом объемов производства расширился и экспорт. За четыре месяца поставки детских смесей за границу увеличились примерно на 25%, до 336 тонн.

Присяжнюк также отметил, что в течение двух лет планируется осуществить импортозамещение продуктов детского питания на12%. Для этого, в соответствии с Государственной программой активизации развития экономики, будут сформированы более 80 сырьевых зон, способствующих производству безопасных и качественных продуктов детского питания.