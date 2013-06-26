Янукович одобрил стратегию развития образования
Президент Украины своим Указом одобрил Национальную стратегию развития образования на период до 2021 года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Стратегия направлена на повышение качества и конкурентоспособности образования в новых экономических и социокультурных условиях, ускорение интеграции Украины в европейское образовательное пространство, отмечается в сообщении.
Документ конкретизирует основные пути реализации концептуальных идей и взглядов на развитие образования, определенных Национальной доктриной развития образования.
Ожидается, что реализация Национальной стратегии поможет обеспечить повышение качества отечественного образования, его инновационное развитие в соответствии с мировыми стандартами, что будет способствовать существенному росту интеллектуального, культурного, духовно-морального потенциала общества и личности.
Глава государства также поручил Кабинету министров разработать и утвердить в месячный срок план мероприятий по реализации Национальной стратегии.