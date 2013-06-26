Госстат: задолженность по зарплате сократилась

Объем задолженности экономически активных предприятий составляет 54,1% от общего объема долгов. Задолженность предприятий-банкротов - 40,7% от общего объема задолженности.

В отраслевом разрезе наибольший объем задолженности зафиксирован в промышленности - 516,7 млн грн, наименьший – в сфере искусства и спорта – 684 тыс. грн.

В региональном разрезе наибольший объем задолженности зафиксирован в Донецкой области – 189,2 млн грн и Киевской области – 142,7 млн грн. Наименьший – в Черновицкой области – 166 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности по заработной плате в Украине на 1 мая составил 1,056 млрд грн, что на 1,3% (14 млн грн) меньше по сравнению с показателем на 1 апреля. При этом 54,2% задолженности – долги экономически активных предприятий.

В начале июня Президент Украины Виктор Янукович поручил первому вице-премьер-министру Сергею Арбузову разобраться с проблемой выплаты задолженности по заработной плате на экономически активных предприятиях.