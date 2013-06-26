Официальный курс валют на 26 июня

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины.

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 26 июня Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 799.3000 (на 25 июня – 799.3000) 100 EUR – 1049.8006 (на 25 июня – 1053.4774) 10 RUR – 2.4433 (на 25 июня – 2.4411). Все курсы валют на 26 июня

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