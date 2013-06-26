Официальный курс валют на 26 июня
04:00, 26 июня 2013Общество
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Согласно информации официального сайта Национального банка Украины.
Евро падает / Фото: rus.ruvr.ru
Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 26 июня Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 799.3000 (на 25 июня – 799.3000)
100 EUR – 1049.8006 (на 25 июня – 1053.4774)
10 RUR – 2.4433 (на 25 июня – 2.4411).
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