Официальный курс валют на 26 июня

04:00, 26 июня 2013
Общество
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Согласно информации официального сайта Национального банка Украины.

Евро падает / Фото: rus.ruvr.ru

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 26 июня Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 799.3000 (на 25 июня – 799.3000)

100 EUR – 1049.8006 (на 25 июня – 1053.4774)

10 RUR – 2.4433 (на 25 июня – 2.4411).

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