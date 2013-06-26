Капитан милиции подсыпала задержанному наркотики

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, в сентябре 2012 года столичные оперативники задержали 33-летнего киевлянина, у которого был обнаружен каннабис. Масса изъятого вещества составляла 4,42 г, что, согласно законодательству, является небольшим размером и предусматривает административную ответственность.

Чтобы привлечь задержанного к уголовной ответственности, 28-летняя капитан милиции собственноручно подсыпала наркотики к изъятым, увеличив их массу более чем вдвое.

Таким образом, по делу были сфабрикованы доказательства и, как следствие, в отношении задержанного было незаконно вынесено постановление о привлечении к уголовной ответственности.

Прокуратурой столицы офицер милиции разоблачена в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3. ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением). Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.