Мэр Одессы отстранил от обязанностей главу района

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации Одесского горсовета.

Согласно сообщению, распоряжением мэра временно исполняющей обязанности председателя Киевской райадминистрации назначена Лилия Рогачко, в.и.о. заместителя председателя — Малхази Чхартишвили, занимавший должность директора КП ЖКС «Порто-Франковский».

Как сообщал УНИАН, согласно информации пресс-службы ГУБОП МВД Украины, председатель райадминистрации и его первый заместитель вымогали от частного предпринимателя 40 тыс. долл. за подписание документации на аренду земельного участка для размещения 10 объектов сезонной торговли.

Должностных лиц задержали во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 160 тыс. грн, первую часть – 20 тыс. долл., они получили раньше, говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

21 июня Печерский районный суд Киева, куда были этапированы задержанные накануне при получении взятки в особо крупных размерах председатель Киевской районной администрации Одесского городского совета Владимир Сушков и его первый заместитель Андрей Горшков, принял решение об избрании им меры пресечения.

В отношении этих задержанных избрана мера в виде подписки о невыезде с денежным залогом в размере 345 тыс. грн за каждого. До внесения денежного залога оба мужчины, задержанные 19 июня, останутся в изоляторе временного содержания.