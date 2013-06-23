Убийство украинских туристов в Пакистане взяла на себя группировка «Джундуллах»

Действующая в Пакистане исламистская террористическая группировка "Джундуллах" взяла на себя ответственность за нападение на иностранных туристов, в ходе которого были убиты 10 человек, в тому числе пятеро украинцев, сообщает «Рейтер».

По словам представителя группировки Ахмеда Марвата, «эти иностранцы - наши враги, и мы с гордостью берем на себя ответственность за их убийство, мы продолжим такие атаки и в будущем».

Инцидент произошел около 00.30 по местному времени на горном курорте Фэйри-Мидоуз (Fairy Meadows) в регионе Гилгит-Балтистан, который контролирует Пакистан, отмечает РИА Новости.

Погибли пять туристов из Украины, три - из Китая, россиянин и их местный гид. Посол Украины в Пакистане Владимир Лакомов сказал РИА Новости, что трагедия произошла в палаточном лагере у подножья горы Нангапарбат, а не в отеле, как сообщалось ранее.

Местная газета Dardistan Times пишет, что убийство произошло в долине Бонэир (Bonair) вблизи курорта, а не в отеле. Убийцы были одеты в форму сотрудников правоохранительных органов, отмечает газета.

"Джундуллах" ранее неоднократно совершала убийства мусульман-шиитов на севере Пакистана, в частности, в феврале 2012 года ее боевики расстреляли 18 шиитов, ехавших на автобусе.