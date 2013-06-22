В Керчи горит порт Камыш-Бурун (видео)

Как сообщает сайт «Kerch.FM», пожар начался за территорией порта, загорелась трава рядом, после чего огонь перекинулся на склады рядом с проходной порта.

Пожар разносит западный ветер, скоростью более 12 м/с.

«Сейчас горит оборудование компании "Альтцем" в деревянных ящиках. Предварительно на причалах Камыш-Бурунского порта не было судов», - пишет издание.

Рядом находится территория судостроительного завода "Залив".

Огонь с Камыш-Буруна виден от береговой линии района Аршинцево.

На месте пожара работают бойцы ГосЧС.

Получить комментарий крымского спасательного ведомства УНИАНу пока не удалось. Телефоны пресс-службы не отвечают.