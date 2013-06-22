В Керчи горит порт Камыш-Бурун (видео)
17:12, 22 июня 2013Общество
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В Керчи горит порт Камыш-Бурун, по предварительным данным, жертв нет.
Как сообщает сайт «Kerch.FM», пожар начался за территорией порта, загорелась трава рядом, после чего огонь перекинулся на склады рядом с проходной порта.
Пожар разносит западный ветер, скоростью более 12 м/с.
«Сейчас горит оборудование компании "Альтцем" в деревянных ящиках. Предварительно на причалах Камыш-Бурунского порта не было судов», - пишет издание.
Рядом находится территория судостроительного завода "Залив".
Огонь с Камыш-Буруна виден от береговой линии района Аршинцево.
На месте пожара работают бойцы ГосЧС.
Получить комментарий крымского спасательного ведомства УНИАНу пока не удалось. Телефоны пресс-службы не отвечают.
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