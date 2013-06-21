Председатель райсуда обнаружил, что его прослушивают

В Сумской области председатель Путивльского районного суда Петр Гриценко обнаружил в своем рабочем кабинете устройство видео- и аудио записи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, технические средства были обнаружены вчера, 20 июня.

По информации пресс-службы, инцидент зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни).

О фактах незаконного видеонаблюдения и аудиопрослушивания кроме прокуратуры были официально проинформированы и органы Службы безопасности Украины.