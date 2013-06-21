Председатель райсуда обнаружил, что его прослушивают
18:33, 21 июня 2013Общество
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В Сумской области председатель райсуда обнаружил в своем кабинете видеокамеру и прослушку.
В Сумской области председатель Путивльского районного суда Петр Гриценко обнаружил в своем рабочем кабинете устройство видео- и аудио записи.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, технические средства были обнаружены вчера, 20 июня.
По информации пресс-службы, инцидент зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни).
О фактах незаконного видеонаблюдения и аудиопрослушивания кроме прокуратуры были официально проинформированы и органы Службы безопасности Украины.
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