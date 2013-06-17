До октября СБУ будет гоняться по горам Крыма за «террористами»
СБУ проведет в июне-сентябре в лесах и горах Крыма антитеррористические учения.
Крымское управление Службы безопасности Украины с июня по октябрь проводит в горах и лесах Крыма тактико-специальное антитеррористическое учение.
Как сообщает пресс-центр ГУ СБУ в Крыму, помимо спецслужбы, в мероприятии также участвуют сотрудники милиции, пограничники, военные, спасатели, представители власти.
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"Учения будут проходить на территории нескольких районов Автономной республики Крым и Севастопольского региона. Силовые ведомства отработают целый ряд стратегий и тактик пресечения террористических проявлений в условиях экстремальных ситуаций в сложных ландшафтных условиях полуострова", - говорится в пресс-релизе.
Подобные "операции" проводят в Крыму ежегодно.