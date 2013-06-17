СМИ: В украинских медучреждениях новая аппаратура годами простаивает в коробках (видео)
Дорогое и уникальное медицинское оборудование, которое в академических институтах могло бы поставить на ноги тысячи тяжелобольных, часто остается там даже нераспакованным.
Только за прошедшие два года на эту технику для 36 институтов Академии меднаук из бюджета ушло более млрд грн.
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Депутаты завалили обращениями правоохранителей, доказывая, что большинство аппаратуры куплено по завышенным ценам у фирм, приближенных к руководству академии. Но хуже всего - это то, что дорогая техника не работает, потому что нет денег для ее установки, сообщает ТСН.
Потрясающий факт о том, что Украина тратит ежегодно более млрд грн на государственные закупки медицинского и лабораторного оборудования для учреждений Национальной академии медицинских наук, которое в большинстве случаев сегодня не установлено или не работает, журналисты узнали из депутатского запроса Николая Блавацкого.
Он утверждает, что аппаратура в большинстве случаев находится на складах у поставщиков или просто упакована. Например, прямо посреди холла института Амосова, более года хранили прибор, позволяющий проводить операции на сердце без надрезов.
В 2011 году оно стоило более 16 млн грн. За два года техника ушла далеко вперед, а сам аппарат, после ряда депутатских обращений, из холла убрали.
Только по официальной статистике в 5 институтах Академии медицинских наук было установлено 144 единиц оборудования, приобретенные в прошлом и позапрошлом годах. Цена этого неработающего блестящего железа и пластика, что должно спасать жизни - 140 млн грн.
Причины такого странного использования техники и госбюджета пояснили в Академии тем, что есть задолженность перед строителями. Мол, оборудование будет установлено и введено в эксплуатацию после окончания строительных работ.
Интересно, что все строительные работы в академии медицинских наук уже год, как объединили под одной крышей. Управление капитального строительства стало распорядителем всего финансового потока.
Журналистам стало известно, что в 2013 через эту структуру должно пройти более четверти млрд грн. Также медики объясняют высокую цену на оборудование коммерческой тайной.
Однако эксперты объясняют всю эту таинственность бешеной коррупцией. А еще огромное количество фирм принадлежит депутатам. В центре противодействия коррупции объяснили, что для того, чтобы поднять цену на и без того драгоценное оборудование в несколько раз, его нужно купить у производителя через систему фирм-прокладок.
Это позволяет поднять цену на приборы от 2 до 4 раз. Недавно эту схему узаконили. Теперь в Украине запрещено участие в тендерах представительств иностранных компаний, не имеющих в Украине собственного производства. Это означает, что фирма-прокладка, например сможет подписать договор аренды на склад в Обухове и это будет производственное помещение, а законный представитель известной компании в Украине зайти не сможет.
Заложниками существования такой финансовой пирамиды становятся медики, к которым недостаточное количество оборудования доходит поздно, что в свою очередь превращает больных в потенциальных жертв.
Напомним, что недавно в Украине разгорелся медицинский скандал из-за того, что для украинских малышей закупили некачественные инкубаторы. Однако в Минздраве от такого факта открещиваются.