СМИ: В украинских медучреждениях новая аппаратура годами простаивает в коробках (видео)

Только за прошедшие два года на эту технику для 36 институтов Академии меднаук из бюджета ушло более млрд грн.

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Депутаты завалили обращениями правоохранителей, доказывая, что большинство аппаратуры куплено по завышенным ценам у фирм, приближенных к руководству академии. Но хуже всего - это то, что дорогая техника не работает, потому что нет денег для ее установки, сообщает ТСН.

Потрясающий факт о том, что Украина тратит ежегодно более млрд грн на государственные закупки медицинского и лабораторного оборудования для учреждений Национальной академии медицинских наук, которое в большинстве случаев сегодня не установлено или не работает, журналисты узнали из депутатского запроса Николая Блавацкого.

Он утверждает, что аппаратура в большинстве случаев находится на складах у поставщиков или просто упакована. Например, прямо посреди холла института Амосова, более года хранили прибор, позволяющий проводить операции на сердце без надрезов.

В 2011 году оно стоило более 16 млн грн. За два года техника ушла далеко вперед, а сам аппарат, после ряда депутатских обращений, из холла убрали.

Только по официальной статистике в 5 институтах Академии медицинских наук было установлено 144 единиц оборудования, приобретенные в прошлом и позапрошлом годах. Цена этого неработающего блестящего железа и пластика, что должно спасать жизни - 140 млн грн.

Причины такого странного использования техники и госбюджета пояснили в Академии тем, что есть задолженность перед строителями. Мол, оборудование будет установлено и введено в эксплуатацию после окончания строительных работ.

Интересно, что все строительные работы в академии медицинских наук уже год, как объединили под одной крышей. Управление капитального строительства стало распорядителем всего финансового потока.

Журналистам стало известно, что в 2013 через эту структуру должно пройти более четверти млрд грн. Также медики объясняют высокую цену на оборудование коммерческой тайной.

Однако эксперты объясняют всю эту таинственность бешеной коррупцией. А еще огромное количество фирм принадлежит депутатам. В центре противодействия коррупции объяснили, что для того, чтобы поднять цену на и без того драгоценное оборудование в несколько раз, его нужно купить у производителя через систему фирм-прокладок.

Это позволяет поднять цену на приборы от 2 до 4 раз. Недавно эту схему узаконили. Теперь в Украине запрещено участие в тендерах представительств иностранных компаний, не имеющих в Украине собственного производства. Это означает, что фирма-прокладка, например сможет подписать договор аренды на склад в Обухове и это будет производственное помещение, а законный представитель известной компании в Украине зайти не сможет.

Заложниками существования такой финансовой пирамиды становятся медики, к которым недостаточное количество оборудования доходит поздно, что в свою очередь превращает больных в потенциальных жертв.

Напомним, что недавно в Украине разгорелся медицинский скандал из-за того, что для украинских малышей закупили некачественные инкубаторы. Однако в Минздраве от такого факта открещиваются.