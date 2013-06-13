Присяжнюк: Украине принадлежит 9% в мировой торговле зерновыми

Так, ежегодно увеличиваются объемы экспорта отечественной сельхозпродукции. Лишь в 2012 году Украина поставила на внешние рынки продукции АПК на 18,2 миллиарда долларов, что на 40% больше, чем в 2011 году. В текущем году доходы от экспорта планируется увеличить до 22 миллиардов долларов. Об этом в ходе дискуссионной панели «Инвестиции в аграрную отрасль Украины. Накормим мир вместе!», состоявшейся в рамках Первой международной бизнес-конференции «ABC: Ukraine & Partners», сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«За последние годы Украина стала одним из крупнейших игроков на мировом рынке продовольствия, постоянно наращивая экспорт сельскохозяйственной продукции. Четвертая часть от всего экспорта Украины − это аграрная продукция. В 2012 году каждая 11 тонна зерна, продававшегося на мировом рынке, была отечественного производства. Нам принадлежит 9,2% в мировой торговле зерновыми. В целом же в 2012 году экспорт сельхозпродукции составил 18,2 миллиарда долларов США, что на 40% больше по сравнению с предыдущим годом», − отметил Министр.

По словам Николая Присяжнюка, сегодня государство совершенно оправданно возлагает на аграрный сектор большие надежды. Подтверждением этому является то, что аграрный блок − один из основных в Государственной программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы.

«В рамках выполнения Программы мы планируем привлечь мощный инвестиционный ресурс в отрасль. Мы планируем реализовать свои возможности в инвестиционных проектах в области сельскохозяйственного машиностроения, животноводства, тепличного хозяйства, развитии инфраструктуры аграрного рынка и оросительных систем, пищевой промышленности и других», − сообщил глава ведомства.

В результате реализации Государственной программы активизации развития экономики планируется увеличить объемы экспорта сельскохозяйственной продукции до 22 миллиардов долларов.