Арбузов надеется, что дефицит платежного баланса сократится до 7% ВВП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов на конференции «ABC: Ukraine & Partners».

«В этом году мы ожидаем сокращение дефицита текущего счета до уровня около 7% ВВП», - сказал Арбузов.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины в январе-апреле 2013 года составил 2,747 млрд долл., в то время как по итогам января-апреля прошлого года дефицит платежного баланса составлял 61 млн долл. Дефицит текущего счета в январе-апреле 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сократился на 20% - до 2,428 млрд долл. Профицит финансового счета в январе-апреле текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 74% - до 1,6 млрд долл. Объем прямых инвестиций (сальдо) в январе-апреле 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 6,1% - до 1,649 млрд долл.