Азаров и Арбузов разошлись во мнениях относительно АПК

На закрытом заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал деятельность Министерства аграрной политики и продовольствия.

На закрытом заседании Кабмина, которое традиционно проходит по понедельникам, министры заслушали несколько отчетов — о выполнении программы президента, отчет министра образования и науки Дмитрия Табачника и отчет министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, отмечает газета "Коммерсантъ Украина" (№85 от 28 мая).

В то же время, по словам присутствовавшего на мероприятии народного депутата Юрия Сиротюка, критика со стороны Азарова прозвучала в адрес Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что глава Минагрополитики Николай Присяжнюк на заседании отсутствовал. Вместо него с докладом о выполнении весенних полевых работ выступил заместитель министра Александр Сень. "Минагрополитики предложило сократить посевные площади под сахарную свеклу, аргументировав это тем, что в случае перепроизводства сахара цена на него существенно упадет, и аграриям будет невыгодно сажать свеклу в дальнейшем. Та же ситуация с гречкой - по словам представителя министерства, нет нужды создавать перепроизводство этой культуры", - отметил Сиротюк и добавил, что Кабмин высказал много критики, в основном в отношении уменьшения посевных площадей под гречку и свеклу.

По словам других участников заседания, после отчета представителя Минагрополитики с докладами выступили председатели Сумской, Полтавской и Хмельницкой областных государственных администраций - Юрий Чмырь, Александр Удовиченко и Василий Ядуха. "Их (глав ОГА) упрекнули в том, что они не следят за выполнением посевных работ", - рассказал собеседник издания.

Выслушав председателей ОГА, Азаров предложил "признать неудовлетворительной работу Минагрополитики во время весенних полевых работ". Соответствующее решение поддержали все присутствующие на заседании министры, отмечает издание.

По словам Сиротюка, единственным воздержавшимся при голосовании оказался первый вице-премьер Сергей Арбузов. "Он пытался убедить правительство в том, что ситуация в АПК не настолько плачевная, но ему это не удалось", - подчеркнул Сиротюк.

Участники заседания отметили, что претензий к другим выступающим не было. "В конце заседания Николай Азаров сказал, что (правительством), возможно, будут приниматься кадровые решения", - сообщил источник в Кабмине.