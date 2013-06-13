Украина в 10 раз улучшила показатели внешней торговли

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов, выступая на конференции на тему «Внешнеэкономическая деятельность: новые пути партнерства бизнеса и власти» в рамках первой международной бизнес-конференции ABC: Ukraine & Partners, сообщает РБК-Украина.

Министр сообщил, что прошлый 2012 г. был достаточно сложным для развития внешнеэкономической деятельности, поскольку отечественная внешняя торговля развивалась в условиях неблагоприятной внешней среды, для которой было характерно ухудшение ценовой конъюнктуры на основные товары украинского экспорта и развитие рецессивных процессов в основных внешнеторговых странах-партнерах Украины.

В то же время, Игорь Прасолов подчеркнул, что по итогам I квартала 2013 г. сальдо внешней торговли товарами и услугами хотя и оставалось отрицательным в сумме 125,8 млн долл., однако, по сравнению с показателями I квартала 2012 г., улучшилось в 9,5 раз.

По словам министра, исправить и стабилизировать ситуацию с образованием отрицательного сальдо во внешней торговле товарами позволит реализация новой редакции плана мероприятий по преодолению негативного сальдо во внешней торговле, утвержденной распоряжением правительства от 29 апреля 2013 г.

Указанным планом предусмотрено, в частности, осуществление мероприятий, направленных на стимулирование наращивания экспорта высокотехнологичной продукции, развитие отечественной материально-технической базы, обеспечение энергетической безопасности и т.д.

«Хочу отметить, что, учитывая современные внешнеэкономические вызовы, Президент Украины в своем ежегодном послании к Верховной Раде Украины «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2013 г.» отметил необходимость смещения акцентов экономической политики государства на внутренние факторы экономического развития, что требует соответствующей модернизации внешнеэкономической политики Украины», – сказал министр.

Среди направлений модернизации внешнеэкономической политики Игорь Прасолов назвал поддержку деятельности и повышения конкурентоспособности экспортеров на традиционных рынках, освоение ими новых рынков сбыта благодаря, в частности, созданию специализированного финансового института, ориентированного на кредитование и страхование экспортных поставок, продолжению развития системы оперативного возмещения НДС экспортерам на «автоматических» принципах и т.д.

Вместе с этим, министр сообщил, что для Украины важной задачей остается сохранить положительную динамику в отношениях не только с традиционными «глобальными игроками», такими как США, КНР и Россия, но и с государствами, которые утверждаются на современной мировой карте как новые мировые и региональные лидеры.

Кроме этого, министр сообщил, что в текущем году, с целью выполнения Украиной международных обязательств, проводится работа по внесению изменений в Таможенный тариф Украины, который предусматривает, в частности, введение новой редакции Таможенного тарифа Украины, в основу которого положена новая версия Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности, в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров версии 2012 года и Комбинированной номенклатуры Европейского Союза, уменьшение льготных ставок ввозной пошлины на некоторую продукцию и товары, в соответствии с обязательствами Украины перед ВТО на 2013 год.

Ведется также работа по упрощению разрешительных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности. В частности, предполагается внести изменения в действующие нормативно-правовые акты относительно процедуры переоформления и выдачи отдельных лицензий во внешнеэкономической деятельности и разрешений на право осуществления реэкспорта субъектами хозяйствования.

Игорь Прасолов выразил надежду, что украинские деловые круги проявят свою заинтересованность и представят свое видение путей реализации поставленных Президентом и правительством задач по совершенствованию сферы внешнеэкономической деятельности.

«Со своей стороны, хочу убедить вас, что мы тщательно рассмотрим ваши предложения и превратим их в соответствующие решения Минэкономразвития и правительства», – подчеркнул министр.