Милиция получила первую партию японских гибридов Toyota

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Госэкоинвест».

Всего, как напомнили в пресс-службе, для МВД в рамках проекта «Зеленые инвестиции» закуплено 1220 гибридных автомобилей Toyota Premio на сумму 380,7 млн. грн.

Первые пять гибридных автомобилей для МВД Украины поступили в Ильичевский морской торговый порт 12 марта этого года.

16 апреля на территорию Украины прибыла партия из 79 единиц гибридных автомобилей японской марки Toyota Prius.

В соответствии с планом-графиком поставок, согласованным с японской стороной, остальные автомобили будут переданы МВД Украины до конца сентября 2013 года, проинформировали в Госэкоинвесте.

Как сообщалось, 29 августа 2012 года был подписан контракт между «Sumitomo Corporation» и Государственным предприятием «Госэкоинвест» в соответствии с совместным проектом «Техническое переоснащение (замена подвижного состава существующих патрульных автомобилей в МВД Украины автомобилями с гибридной силовой установкой)».