В Одессе впервые оставили ребенка в пункте приема подкидышей

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации Одесского городского совета.

Согласно сообщению, 9 июня около 18:30 в «Окне жизни» при родильном доме №7 (Малиновский район Одессы) оставили девочку. После того, как сработала сигнализация, дежурная смена врачей приняла ребенка и провела медицинский осмотр.

По предварительным данным, подкидышу - около 3,5 месяцев, вес – 4,8 кг, рост – 60 см. Состояние здоровья ребенка удовлетворительное.

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Согласно действующим медицинским протоколам, врачи роддома вызвали милицию, «скорую помощь» и руководство городской службы по делам детей. В настоящее время, в соответствии с порядком ведения подобных случаев, ребенок находится в городской инфекционной больнице, где проводятся все необходимые обследования и анализы. В случае, если у девочки не будут обнаружены инфекционные заболевания, ее переведут в детскую городскую клиническую больницу №3.

Как пояснили в управлении, в Одессе — два «Окна жизни», которые были открыты в 2012 году - при роддоме №7 и при детской городской больнице №3.

За время существования «Окон жизни» в Одессе это первый случай, когда оставлен ребенок. Отмечается, что рядом с «Окнами жизни» размещена информация и телефоны социальных служб, оказывающих помощь женщинам в сложных жизненных ситуациях. Это дает возможность женщине, которая все-таки захочет оставить ребенка себе, изменить свое решение и обратиться за помощью к специалистам.