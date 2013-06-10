НБУ обнародовал, сколько валюты держат украинцы в банках

Чистая продажа наличной валюты населением в мае 2013 года составила 81 млн долл., что на 37 млн долл. меньше, чем чистая продажа в апреле текущего года (118 млн долл.).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, в мае объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 2,452 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,267 млрд долл., продали — на 1,186 млрд долл.

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Банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в мае снизились на 4,4 млн долл. и по состоянию на 1 июня 2013 года составили 22,373 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной валюты населением в апреле 2013 года составила 118 млн долл., в то время как в марте текущего года чистая покупка составила 3 млн долл. Банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в апреле снизились на 5,4 млн долл. и по состоянию на 1 мая 2013 года составили 22,377 млрд долл.