Минэкономразвития предлагает оптимизировать экспорт

Об этом говорится в проекте распоряжения Кабинета министров, подготовленном Минэкономразвития и опубликованном на сайте министерства.

«Целью Концепции является определение путей и перспективы создания в Украине действенной интегрированной системы государственной поддержки экспорта, которая будет способствовать успешной интеграции отечественной экономики в мировое экономическое пространство. Срок реализации проекта – 2013-2015 годы», - отмечается в документе.

В числе других, необходимых к реализации, шагов, согласно представленному проекту Концепции, - географическая диверсификация традиционного экспорта с точки зрения анализа спроса на внешних рынках; усовершенствование механизма представительства внешнеэкономических интересов за рубежом; эффективность реакции на протекционистские действия со стороны других стран; внедрение механизмов господдержки экспортной деятельности (кредитования, страхования экспорта) в рамках международных обязательств; выпуск новых видов продукции на основе результатов научно-исследовательских и проектно-конструкторских разработок; участие в международных тендерах и выставках; развитие системы сертификации и контроля качества.

Отдельный пункт Концепции – стимулирование производства и экспорта высокотехнологических отраслей (авиастроение, судостроение, оборонно-промышленный комплекс, освоение космоса), а также поддержка развития транспортной и логистической инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года, экспорт товаров из Украины снизился на 1,5% - до 15,911 млрд долл., импорт сократился на 6,2% - до 17,898 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (в первом квартале 2012 года – 0,85).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 202 стран мира.