Тернопольский завод будет поставлять корм рыбам во Вьетнаме

Как сообщил УНИАН заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Желиховский, соглашением предусмотрено, что ООО «Винтехнопак» инвестирует до конца года 3,2 млн. грн, «Укрветсанзавод» – 2,2 млн. грн.

«Эти средства пойдут на замену действующих котлов и замену технологии производства костной муки. Вместо газа котлы будут работать на твердом топливе, что позволит существенно уменьшить себестоимость продукции, поскольку удастся сэкономить до 50% природного газа. Благодаря улучшению качества продукции и ее конкурентоспособности запланировано начать экспорт продукции ветсанзавода», – сообщил Желиховский.

По его данным, владельцем ООО «Винтехнопак» является вьетнамец, следовательно продукция завода будет преимущественно экспортироваться в эту страну, где костную муку планируют использовать для кормления рыбы.

Заместитель председателя ОГА также сообщил, что частично уже поступили деньги на погашение задолженности перед работниками предприятия, а также перед Пенсионным фондом.

«За первый квартал долги уже погашены, вскоре будет закрыт вопрос по остальным задолженностям», – заверил Желиховский.

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Как сообщал УНИАН, 14 мая Тернопольским межрайонным прокурором по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере была начата проверка соблюдения законодательства об отходах тернопольским заводом по производству мясо-костной муки «Ветсанзавод», который расположен в пригородном селе Остров. Проверка была вызвана жалобами людей, проживающих на близлежащих территориях, на резкий неприятный запах.

Выяснилось, что предприятием более 5 месяцев не осуществлялась утилизация мягких отходов животного происхождения.

17 мая Тернопольский райсовет принял обращение к Кабинету министров Украины, Министерству аграрной политики и продовольствия Украины, Тернопольской областной государственной администрации с требованием обеспечить утилизацию накопленных в течение 5и месяцев животных отходов и принять решение о дальнейшем функционировании Тернопольского филиала государственного предприятия «Укрветсанзавод».

22 мая Тернопольский филиал государственного предприятия «Укрветсанзавод» благодаря возобновлению газо- и электроснабжения, которое было прекращено из-за долгов, начал утилизацию 3 тыс. т отходов, которые накопились на предприятии с начала года из-за нехватки финансирования.