Прокуратура проверяет, почему воняет завод

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольской областной прокуратуры, проверка вызвана жалобами людей, проживающих на близлежащих территориях, на резкий неприятный запах.

Сейчас установлено, что предприятие более 5 месяцев не осуществляет утилизацию мягких отходов животного происхождения. Как следствие, на его территории накоплено около 3 т таких отходов. Также остаются не утилизированными 230 тыс. консервных изделий, срок реализации которых истек.

С целью предупреждения загрязнения окружающей среды, выяснения состояния соблюдения санитарных и экологических норм во время складирования и утилизации на предприятии отходов животного происхождения, к проведению проверки завтра будут привлечены специалисты государственной экологической инспекции и главного управления ветеринарной медицины в области.

После этого будет принято решение о привлечении к ответственности должностных лиц «Ветсанзавода».