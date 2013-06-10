СМИ: Новый биопаспорт внешне не отличается от обычного (фото)

Как выяснили Вести, новые биопаспорта выглядят как такая же синяя книжечка, что и старые документы.

Единственное различие - на первой странице паспорта виден чип, а вторая страница сделана из пластика (поликарбоната). Там напечатаны все данные владельца и его фото, а в обложку сзади вшит чип с биоданными (отпечатки пальцев и оцифрованное фото для определения овала лица).

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Как сообщают опробовавшие новинку журналисты, чип внутри не прощупывается - он тонкий, как фольга. Чтобы повредить его, нужно только порвать обложку. Стоить такой паспорт будет предположительно 170 грн.

«Сначала хотели, чтобы на чипе хранились не только отпечатки пальцев, но и сканированная радужная оболочка глаза. Но выбрали то, что надежнее, — объяснил замгендиректора консорциума ЕДАПС Александр Драников. — К примеру, в ОАЭ сначала были данные глаза, но позже выяснилось, что медики придумали, как обмануть компьютер и изменить радужную оболочку. И там стали добавлять в документы «пальчики».

Напомним, документы с чипами были одним из условий ЕС для введения безвизового режима с Украиной.