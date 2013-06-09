Ливень затопил крупнейший торговый центр Крыма (видео)

Стихия обрушилась на Симферополь во второй половине дня 8 июня. Местами выпал град (очевидцы рассказывали, что в центре города с неба падали градины размером с десятикопеечную монету), а речка Славянка, один из притоков реки Салгир, вышла из берегов, сообщает Сit.ua.

После дождя оказались затопленными несколько улиц города. На Евпаторийском шоссе от ливня пострадал крупнейший в Крыму ТРК «Меганом». В помещении люди ходили по щиколотку в воде, а на парковке практически утонули автомобили.

Водой также залило пути возле ж/д вокзала Симферополя.