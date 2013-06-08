Адвокат требовал деньги якобы на взятки

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, используя свое должностное положение, адвокат требовал от жителя одного из сел Константиновского района, подозреваемого в совершении преступления, 11,5 тыс. грн.

Такая сумма якобы предназначалась для передачи соответствующим должностным лицам за вынесение судебного решения, не связанного с лишением свободы.

Вчера в одном из кафе Константиновки во время получения денежных средств адвоката задержали сотрудники УБОП.

Информация о данном факте внесена в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство ведётся по ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу). За содеянное адвокату грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.