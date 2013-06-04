УБРР перешел под контроль Министерства финансов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее постановление принято на заседании Кабмина 3 июня.

Передача полномочий по управлению банком, отмечают в правительстве, «позволит улучшить проведение Минфином эффективной государственной финансовой политики для обеспечения активизации экономического развития путем содействия в реализации отечественных инвестиционных и инновационных проектов, внедрения действенного надзора, мониторинга и контроля за деятельностью «Украинского банка реконструкции и развития».

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Государственному агентству по инвестициям и управлению национальными проектами поручено обеспечить передачу пакета акций «Украинского банка реконструкции и развития» Минфину в месячный срок.

Справка УНИАН. «Украинский банк реконструкции и развития» создан согласно постановлению Кабинета министров Украины №655 от 5 мая 2003 года и зарегистрирован Национальным банком 19 марта 2004 года. Основным владельцем банка является «Государственная инвестиционная компания» (99,99% акций банка). Учредителем «Государственной инвестиционной компании» является государство в лице Кабинета министров Украины. Компания относится к сфере управления Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.