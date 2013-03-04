Базой для создания Государственного банка развития станет УБРР, – Арбузов

Банк, который займется финансированием приоритетных проектов и отраслей будет создан на базе ныне действующего финансового учреждения – Украинского банка реконструкции и развития, рассказал «Комментариям» первый вице-премьер Сергей Арбузов.

«Мы взяли за основу ныне действующий УБРР. У него сформирован капитал, банк работает, есть финансовые результаты», – рассказал Арбузов.

В настоящее время обсуждается, каким образом и из каких источников банк будет привлекать ресурсы для кредитования. «Есть несколько вариантов, зависимо от того, как он будет получать деньги. Если через уставной капитал – то УБРР станет самым крупным банком Украины. Но есть и другой механизм. Все зависит от того, какой закон примет парламент», – сообщил Арбузов.

Справка. «Украинский банк реконструкции и развития» по классификации Национального банка Украины относится к группе небольших. По данным Ассоциации украинских банков, капитал УБРР по состоянию на начало февраля текущего года составлял 82,92 млн грн, активы – 132,63 млн грн.