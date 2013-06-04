В Алчевске бездомный спас жизнь младенцу (видео)

Пятидневного мальчика забрали врачи. Диагностировали у него обезвоживание и переохлаждение. Но угрозы жизни, говорят медики, нет, потому что помощь пришла вовремя. Однако еще немного - и ребенка было бы не спасти, - говорится в сюжете ТСН.

Бездомный обходил парк своим привычным маршрутом в поисках пустых бутылок, как вдруг услышал писк и увидел узел с тряпьем в бывшем туалете. Сначала он подумал, что это кошка, однако потом увидел, что это ребенок.

Пока неравнодушные звонили в "скорую", бездомный достал младенца из бывшей выгребной ямы. Мужчина проплакал все время, пока ребенка не забрали в больницу.

Медики теперь называют мальчика Вадиком в честь его спасителя. При хорошем уходе, говорят в больнице, малыш быстро поправится. Ребенок перенес обезвоживание и переохлаждение, также у него есть инфицированные раны в результате действий клещей и мух. Питание и одежда подкидышу принесли врачи.

Все необходимые лекарства, утверждают, он тоже имеет. А вот его мать ищут милиционеры. За то, что оставила детеныша в опасности, ей грозит до трех лет заключения. Правоохранители тем временем занимаются мальчиком. Ребенок попал в надежные руки - только за два дня малыш набрал 200 граммов веса. Бездомный, который спас жизнь младенцу, после этого в больницу не приходил.