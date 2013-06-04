В Севастополе провели международный офицерский бал

Как передает корреспондент УНИАН, инициированное и организованное Благородным собранием Севастополя мероприятие проведено совместно с Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины и Черноморским флотом России на территории музейно-исторического комплекса Военно-Морских Сил Украины, что на Михайловском равелине (объект также известен под названием «Михайловская батарея»).

Его участниками стали офицеры украинского и российского флотов, военные оркестры, а также представители общественности, культуры, политики и бизнеса.

По замыслу организаторов бала, его целью было, в частности, возрождение военной бальной культуры, повышение популярности идеалов патриотизма в обществе.

В танцевальную программу вошли 26 номеров, которые исполняли более 80 пар от флотов двух государств, а также пары от Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, флотской ветеранской общественности.

По информации пресс-центра командования ВМС ВС Украины, вальсы и марши звучали в исполнении военных духовых оркестров украинских ВМС и ЧФ РФ. Кроме того, оркестр Центра военно-музыкального искусства ВМС ВС Украины выступил с оркестровым дефиле. Особый шарм мероприятия придало участие в нем подразделений почетного караула.

Бал завершился ярким огненным шоу и праздничным салютом.

Справка УНИАН. 14 июня исполняется 230-я годовщина со дня основания города. Бал состоялся в рамках проведения основных юбилейных мероприятий ко Дню города.