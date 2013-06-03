В Одессе продолжаются работы по ликвидации последствий стихии

Мэр Одессы Алексей Костусев организует работы по ликвидации последствий стихии и принимает в них непосредственное участие.

1 и 2 июня городской голова, его заместители, руководители районных администраций работали на самых тяжелых участках. Уже к вечеру 1 июня были открыты для проезда проспекты и улицы города. К 21 часу 2 июня закончена зачистка Французского бульвара, наиболее пострадавшего от стихии. Несмотря на то, что 90 процентов контактной сети горэлектротранспорта пострадало, а на отдельных участках она оказалась полностью уничтоженной, 3 июня в в городе запущены все трамвайные и троллейбусные маршруты (два по укороченному маршруту).

На данный момент 38 человек получают медицинскую помощь амбулаторно и 5 человек в стационаре.

Насущной задачей остается восстановление газо- и, особенно, электроснабжения. Ураган разрушил 60 опор линий электропередач. В настоящее время, несмотря на круглосуточную работу Облэнерго , в чьей компетенции находятся эти вопросы, 97 многоквартирных домов и 200 частных остаются без электричества.

Во всех учреждениях здравоохранения и образования восстановлено электроснабжение и они работают в штатном режиме. Выпускные вечера во всех школах города прошли организованно и без происшествий.

Нанесенный материальный ущерб уточняется. Продолжается снос и подсчет пострадавших деревьев. В настоящее время понятно, что их число оставляет не менее 3000.

На своей странице в ФБ Костусев поблагодарил организации и их руководителей, которые пришли на помощь городу по его призыву. Совет фракции партии регионов в Одесском горсовете поддержал действия мэра и его команды в условиях чрезвычайной ситуации. Работы по устранению последствий удара стихии активно продолжаются.