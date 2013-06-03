В Кабмине обещают защитить права инвесторов

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов намерен проводить регулярные встречи с иностранными послами на предмет предотвращения нарушений прав собственности инвесторов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины.

«Учитывая особое внимание, которое уделено в государственной Программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы улучшению инвестиционного климата, защита собственности иностранных предприятий будет гарантирована», − отметил Сергей Арбузов.

В связи с этим, первый вице-премьер-министр намерен уже в ближайшее время проводить регулярные встречи с иностранными послами, в рамках которых совместными усилиями будут решаться вопросы относительно жалоб иностранных инвесторов на позорные случаи захвата их предприятий рейдерами. Так, первые встречи запланированы уже в этом месяце с послами стран ЕС.

По мнению Сергея Арбузова, такое сотрудничество поможет улучшить инвестиционный климат и привлечь иностранный бизнес в Украину. Он также отметил, что предотвращению случаев захвата иностранных предприятий будет способствовать восстановление и активизация Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействие незаконному поглощению и захвату предприятий.

Решение о возобновлении работы Комиссии было принято на заседании правительства. Соответствующим постановлением также произошло переформатирование ее состава. В частности, Комиссию возглавил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов. Кроме этого, значительно повышен общий статус этого органа. Теперь к руководству органа привлечены первые лица министерств и ведомств, а не их заместители, как было раньше. Указанные действия будут способствовать более оперативной и эффективной деятельности этого органа.

По его словам, принятие соответствующего решения правительством позволит провести первое в этом году заседание комиссии уже в ближайшее время.