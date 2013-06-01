В результате дождя и шквала в Одесской области погиб человек

"Вечером 31 мая в результате дождя и шквалистых порывов ветра в Одессе и Коминтерновском районе местами повалены деревья, повреждены линии электропередач и коммунальные газопроводы. Один человек погиб и два пострадали", - говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Всего сильный дождь и шквальные порывы ветра обесточили 398 населенных пунктов в шести областях: в Одесской - 261, в Киевской - 83, в Житомирской - 23, в Винницкой области - 20, в Николаевской - 7 и в Волынской области - 4.