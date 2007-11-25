Ющенко готов идти на жесткие меры

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина не будет жить без дееспособного парламента и верит в создание демократического большинства.

Об этом он сказал в интервью телеканалу “1+1” в воскресенье вечером.

“Я готов и дальше идти на жесткие меры, чтобы обеспечить работу парламента”, - заявил Президент, подчеркнув при этом, что является недопустимой ситуация, когда 8 месяцев не работает Верховная Рада.

«8 месяцев простаивают решения, которые могли бы давать прогресс», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, все общество начинает понимать, что проблема номер один не макроэкономика, не социальные стандарты, не вещи, касающиеся тех или иных отраслевых моментов, а стоит ключевой вопрос - политическая нестабильность.

Президент считает, что «источником этой нестабильности доныне был и пока еще, к сожалению, остается украинский парламент».

«Поэтому люди, которые зашли с мандатом в украинский парламент должны обеспечить ясный и полный ответ на первое - политическую стабилизацию, второе – формирование коалиции, третье – формирование правительства», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что он остается сторонником создания демократического большинства и выразил убеждение, что она будет создана.

“Это не является простым большинством, не нужно создавать иллюзии. Я пережил много трагедий. На моем теле много шрамы от этого союза (“Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ – УНИАН). Потому что я на каждого смотрел и каждому давал максимум возможностей”, – отметил Глава государства.

Он еще раз акцентировал на том, что Украины не будет жить без дееспособного парламента, в то же время не ответил, прибегнет ли он к роспуску парламента, если коалиция не будет создана.

“Мы найдем средство, как обеспечить работу демократического института, являющегося одним из ключевых для работы государства. Каким способом это будет сделано?.. Давайте дадим шанс тем людям, которые сегодня представляют высший делегированный орган страны”, - сказал В.ЮЩЕНКО.